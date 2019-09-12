Пока подтверждения громким высказываниям у производителя нет, как и самих автомобилей.

В этом году Франкфуртский автосалон пропустило более 20 автомобильных брендов из Европы и Америки. Зато увеличилось количество марок из Азии.

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Бренд Hongqi принадлежит могущественному китайскому концерну FAW – самой старой автомобилестроительной компании страны, которая строит ультралюкс машины для правящей верхушки Китая и находится в государственной собственности.

Концерн выпускает автомобили под марками Besturn, Junpai, Senia и Hongqi, причем последний является люксовым брендом. Судя по представленным во Франкфурте концептам, пока марка находится в поиске новых для себя типов автомобилей.

Фото: Hongqi S9 / Carscoops

Гибридный гиперкар Hongqi S9 производит впечатление и своим видом, и заявленными техническими характеристиками: среднемоторную компоновку низкого и широкого купе, под карбоновым кузовом которого скрывается силовая установка, обозначенная как "V8T hybrid power system" – 4-литровый V8 турбо и электромотор. Заявленная производительность силовой установки – 1400 л.с., разгон 0-100 км/ч – 1,9 секунды (именно в этом S9, будто бы лучше Chiron), максимальная скорость – 400 км/ч. Однако S9 находится в статусе концепта, хотя и предсерийного, тогда как Bugatti Chiron – серийная модель.

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"S9 – это не просто экспонат, он будет поставлен в серийное производство и выйдет в продажу до 2021 года", – заявил на презентации представитель бренда. По слухам, стоимость Hongqi S9 составит 2 миллиона евро.

Более того, Hongqi S9 не просто встанет на конвейер, но и собирается на европейский рынок в компании ультра-люксового электрического кроссовера Hongqi E115.

Фото: Hongqi E115 / Carscoops

Подробностей о силовой установке E115 производитель не раскрыл, однако внедорожнику обещан запас хода в 600 километров на одном заряде, полноприводная трансмиссия и ускорение до 100 км/ч за 4 секунды. Он метит в соперники ультралюксовым кроссоверам европейских марок, а потому за его вид отвечал дизайнер, ранее работавший в Rolls-Royce. Сроки выхода этой модели производитель не озвучил.

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