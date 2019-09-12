Поки що підтвердження голосним висловам у виробника немає, як і самих автомобілів.

Цього року Франкфуртський автосалон пропустило більше 20 автомобільних брендів з Європи та Америки. Натомість, збільшилась кількість марок з Азії.

Також цікаво: Audi AI TRAIL Quattro: фантастичний концепт енергійного позашляховика майбутнього

Бренд Hongqi належить могутньому китайському концерну FAW – найстарішій автомобілебудівній компанії країни, що будує ультралюксові машини для правлячої верхівки Китаю і знаходиться у державній власності.

Концерн випускає автомобілі під марками Besturn, Junpai, Senia та Hongqi, причому останній є люксовим брендом. Судячи з представлених у Франкфурті концептів, наразі марка знаходиться в пошуку нових для себе типів автомобілів.

Фото: Hongqi S9 / Carscoops

Гібридний гіперкар Hongqi S9 справляє враження і своїм виглядом, і заявленими технічними характеристиками: середньомоторне компонування низького і широкого купе, під карбоновим кузовом якого ховається силова установка, позначена, як “V8T hybrid power system” – 4-літровий V8-турбо та електромотор. Заявлена продуктивність силової установки – 1400 к.с., розгін 0-100 км/год – 1,9 секунди (саме в цьому S9, ніби-то кращий за Chiron), максимальна швидкість – 400 км/год. Однак S9 перебуває у статусі концепту, хоча й передсерійного, тоді як Bugatti Chiron – серійна модель.

Дивіться також: Тайці показали концепт з кузовом справжнього спорткупе на шасі кросовера

“S9 – це не просто експонат, він буде поставлений у серійне виробництво та вийде у продаж до 2021 року”, – заявив на презентації представник бренду. За чутками, вартість Hongqi S9 становитиме 2 мільйони євро.

Більше того, Hongqi S9 не просто стане на конвеєр, а ще й збирається на європейський ринок у компанії ультра-люксового електричного кросовера Hongqi E115.

Фото: Hongqi E115 / Carscoops

Подробиць про силову установку E115 виробник не розкрив, однак позашляховику обіцяний запас ходу у 600 кілометрів на одному заряді, повнопривідна трансмісія і прискорення до 100 км/год за 4 секунди. Він мітить в суперники ультралюксовим кросоверам європейських марок, а тому за його вигляд відповідав дизайнер, який раніше працював у Rolls-Royce. Термінів виходу цієї моделі виробник не озвучив.





Також цікаво: Ніко Росберг визвався допомогти Ілону Маску перемогти Porsche Taycan на 'Рінгу