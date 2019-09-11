Він носить назву San Yuan Concept і виглядає досить дивно, але водночас дуже цікаво.

Технічних подробиць про концепт з Тайваню, представлений у Франкфурті, поки бракує, як і інформації про те, навіщо невідомій у Європі фірмі стенд на автосалоні такого масштабу.

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Видання Carscoops повідомляє, що бренд San Yuan Design народився у 1984 році в Тайбеї, Тайвань. Причому від початку мав тісні зв’язки з Yamaha, а 11 років тому компанія отримала 30 мільйонів доларів інвестицій на будівництво заводу.

Сміливий дизайн і форми кузову класичного купе з шасі кросовера забезпечують автомобілю незвичайний вигляд. Втім, подібного автомобіля чекають, наприклад, від Ford, котрий обіцяв кросовер з формами Mustang.

Фото: San Yuan Concept / Carscoops

Судячи з вихлопних патрубків та тахометра, розміченого до 8 тисяч обертів на хвилину, в рух крос-купе має приводити двигун внутрішнього згорання.

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