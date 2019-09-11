Он носит название San Yuan Concept и выглядит довольно странно, но одновременно очень интересно.

Технических подробностей о концепте с Тайваня, представленном во Франкфурте, пока не хватает, как и информации о том, зачем неизвестной в Европе фирме стенд на автосалоне такого масштаба.

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Издание Carscoops сообщает, что бренд San Yuan Design родился в 1984 году в Тайбэе, Тайвань. Причем изначально имел тесные связи с Yamaha, а 11 лет назад компания получила 30 миллионов долларов инвестиций на строительство завода.

Смелый дизайн и формы кузова классического купе с шасси кроссовера обеспечивают автомобилю необычный вид. Впрочем, подобного автомобиля ждут, например, от Ford, обещавшего кроссовер с формами Mustang.

Фото: San Yuan Concept / Carscoops

Судя по выхлопным патрубкам и тахометру, размеченному до 8 тысяч оборотов в минуту, в движение кросс-купе должен приводить двигатель внутреннего сгорания.

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