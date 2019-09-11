Невероятные движущиеся скульптуры и инсталляции.

Американский фестиваль Burning Man во многом напоминает ведьмин шабаш, а его магия способна переносить в другие миры, рожденные “общественным бессознательным”. Наше внимание сосредоточено на транспорте участников этого летнего фестиваля.

Смотрите также: В этой невероятной коллекции суперкары не только в гараже, но и в гостиной (видео)

Пустыня Блэк-Рок, в штате Невада, в конце каждого лета превращается в удивительную ярмарку необычного. Фестиваль Burning Man начинается в последний понедельник августа в первую минуту после полуночи и продолжается восемь дней – до первого понедельника сентября, когда в США отмечают праздник День труда и объявляется выходной по всей стране.

Фестиваль подчинен скорее не правилам, а определенным идеям. Организаторы называют его экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом каждый творит что вздумается.

Обязательное условие для каждого участника: убрать за собой мусор и другие следы своего пребывания. А потому после фестиваля пустыня вновь превращается в пустоту без следа десятков тысяч людей, которые еще вчера жили здесь. В этом тоже есть определенный символизм.

На фестивале запрещены любые денежные отношения между участниками, но натуральный обмен и подарки – приветствуются. Конечно, запрещена на фестивале и любая реклама или другие коммерческие проявления.

Burning Man приветствует деятельных участников, а не пассивных зрителей. Арт-объекты, инсталляции и другие творческие безумия здесь создаются самими гостями.

Попасть на фестиваль трудно. Билеты поступают в продажу партиями, не более двух в одни руки. Появляются они в разное время и на разных условиях ежегодно.

По некоторым сообщениям дешевые билеты стоят по 425 долларов и на нынешний фестиваль они были полностью распроданы еще весной, в первые три часа, после открытия “кассы”.

Впрочем, кое-кто не жалеет несколько тысяч долларов за возможность попасть на фестиваль. При этом обеспечить себе условия для проживания и питания в жаркой и холодной пустыни гости-участники должны самостоятельно.

Немало участников приезжают из-за границы. Однако, глядя на эти фото, такое страстное желание попасть на Burning Man не кажется странным.

Транспорт здесь не только ездит, ползает, прыгает и ходит, но и служит жильем, передвижной дискотекой или световой инсталляцией.

Тема фестиваля в этом году – метаморфозы.



Листайте далее,



Это еще не конец,



продолжаем,



еще,

приближаемся к завершению,

а на последок фото-галерея:

Фото: участники и экспонаты Burning Man 2019 / Forbes, Zagge, Veetbox, Flickr/Duncan Rawlinson

Также интересно: Берегите ваши глаза – эти примеры "колхозного" тюнинга будут являться вам в ночных кошмарах