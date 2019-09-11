Неймовірні рухомі скульптури та інсталяції.

Американський фестиваль Burning Man багато в чому нагадує відьомський шабаш, а його магія здатна переносити в інші світи, народжені “суспільним несвідомим”. Наша увага зосереджена на транспорті учасників цього річного фестивалю.

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Пустеля Блек-Рок, у штаті Невада, в кінці кожного літа перетворюється на дивовижний ярмарок надзвичайного. Фестиваль Burning Man починається в останній понеділок серпня у першу хвилину після півночі та триває вісім днів – до першого понеділка вересня, коли в США відзначають свято День праці і оголошується вихідний по всій країні.



Фестиваль підпорядкований скоріше не правилам, а певним ідеям. Організатори називають його експериментом по створенню спільноти радикального самовираження, при цьому кожен творить що заманеться.



Обов'язкова умова для кожно учасника: прибрати за собою сміття та інші сліди свого існування. А тому після фестивалю пустеля знову перетворюється на пустку без жодного сліду десятків тисяч людей, які ще вчора жили тут. У цьому теж є певний символізм.



На фестивалі заборонені будь-які грошові відносини між учасниками, але натуральний обмін та подарунки – вітаються. Звичайно, заборонена на фестивалі і будь-яка реклама чи інші комерційні прояви.



Burning Man вітає діяльних учасників, а не пасивних глядачів. Арт-об'єкти, інсталяції та інші творчі безумства тут створюються самими гостями.



Потрапити на фестиваль важко. Квитки надходять у продаж партіями, які не більше двох в одні руки. З'являються вони в різний час і на різних умовах щороку.



За деякими повідомленнями найдешевші квитки коштують по 425 доларів і на цьогорічний фестиваль вони були повністю розпродані ще навесні, в перші три години, після відкриття “каси”.



Втім, дехто не шкодує і кількох тисяч доларів за можливість потрапити на фестиваль. При цьому забезпечити собі умови для проживання і харчування в спекотній і холодній пустелі гості-учасники мають самостійно.



Чимало учасників приїздять з-за кордону. Однак, дивлячись на ці фото, таке пристрасне бажання потрапити на Burning Man не видається дивним.



Транспорт тут не лише їздить, повзає, стрибає та ходить, а й слугує житлом, пересувною дискотекою чи світловою інсталяцією.



Тема цьогорічного фестивалю – метаморфози.



Гортайте далі,



це ще не кінець,



продовжуємо,



ще,



наближуємось до завершення,

а на останок фото-галерея:

Фото: учасники і експонати Burning Man 2019 / Forbes, Zagge, Veetbox, Flickr/Duncan Rawlinson

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