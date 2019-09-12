Чемпіон Формула 1 2016 року запропонував свої послуги "Теслі" з власних міркувань, навіщо це йому – поки неясно.

Судячи з Instagram екс-гонщика, Ніко Росберг має в гаражі Tesla Model X і є прихильником американської марки. Також очевидно, що він підписаний на Тwitter Ілона Маска і збирається допомогти йому здолати німецького конкурента Model S – новий Porsche Taycan.

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Під час своєї кар’єри у Формулі 1 Ніко виступав за “Вільямс” та “Мерседес”, а отже не міг показувати свою прихильність до машин конкурентів.



Фото: Ніко Росберг та його Tesla Model X

Та у 2016 році про-пілот з титулами Чемпіон світу 2016 року, віце-чемпіон 2014 і 2015 років, а також кубком за поул-позішн 2014 року завершив кар’єру. Це розв’язало йому руки.



Росберга, наприклад, можна було побачити на нещодавній презентації Porsche Taycan та премії за “зелені” технології Green Awards, знову поруч з “Тайканом”. А після публічної заяви Маска про те, що Model S поб’є рекорд Нюрбургрінга, встановлений “Тайканом” перед прем’єрою, Ніко Росберг визвався допомогти “Теслі”.

Thanks for offering! Sure, that would be great. — Elon Musk (@elonmusk) 7 сентября 2019 г.



“Подзвони, якщо тобі знадобиться пристойний водій”, – написав Росберг, звертаючись до Маска. Той, звичайно, прийняв пропозицію.

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