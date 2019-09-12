28 автомобілів виборюватимуть право називатись кращим у одному з 5 класів премії World Car of the Year 2020.
Титул “Світовий автомобіль року” буде присуджений в середині квітня наступного року, але вже зараз можна познайомитись з фіналістами, відібраними авторитетним журі конкурсу.
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28 фіналістів відбору World Car of the Year 2020 були названі на Міжнародному автосалоні у Франкфурті. 82 журналіста з профільних видань усього світу сформували шортліст з 28 машин. До автошоу в Лос-Анджелесі 16-20 листопада, члени журі мають дійти згоди у своїх оцінках номінантам, а до 4 лютого – визначити 5 кращих моделей, по одній у кожній категорії. Оголошення переможців відбудеться 15 квітня, в рамках мотор-шоу в Нью-Йорку.
Номінації World Car of the Year 2020:
- Світовий автомобіль року;
- Екологічний автомобіль року;
- Автомобіль з найкращим дизайном;
- Люксовий автомобіль року;
- Міський автомобіль року.
Минулорічним переможцем став Jaguar I-Pace, який здобув перемогу одразу у двох категоріях, ставши абсолютним “Світовим автомобілем року” та “Екологічним авто року”.
Список номінантів премії World Car of the Year 2020:
- Cadillac CT4;
- DS 3 Crossback;
- DS 7 Crossback;
- Ford Escape/Kuga;
- Ford Explorer;
- Hyundai Palisade;
- Hyundai Sonata;
- Hyundai Venue;
- Kia Seltos;
- Kia Soul EV;
- Kia Telluride;
- Mercedes-AMG A 35/45;
- Mercedes-AMG CLA 35/45;
- Mercedes CLA;
- Mercedes GLB;
- Mini Cooper SE;
- Opel Corsa;
- Peugeot 2008;
- Peugeot 208;
- Renault Captur;
- Renault Clio;
- Renault Zoe;
- Seat Tarraco;
- Skoda Kamiq;
- Skoda Scala;
- SsangYong Korando;
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen T-Cross.
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