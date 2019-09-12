28 автомобілів виборюватимуть право називатись кращим у одному з 5 класів премії World Car of the Year 2020.

Титул “Світовий автомобіль року” буде присуджений в середині квітня наступного року, але вже зараз можна познайомитись з фіналістами, відібраними авторитетним журі конкурсу.

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28 фіналістів відбору World Car of the Year 2020 були названі на Міжнародному автосалоні у Франкфурті. 82 журналіста з профільних видань усього світу сформували шортліст з 28 машин. До автошоу в Лос-Анджелесі 16-20 листопада, члени журі мають дійти згоди у своїх оцінках номінантам, а до 4 лютого – визначити 5 кращих моделей, по одній у кожній категорії. Оголошення переможців відбудеться 15 квітня, в рамках мотор-шоу в Нью-Йорку.

Номінації World Car of the Year 2020:

Світовий автомобіль року;

Екологічний автомобіль року;

Автомобіль з найкращим дизайном;

Люксовий автомобіль року;

Міський автомобіль року.



Минулорічним переможцем став Jaguar I-Pace, який здобув перемогу одразу у двох категоріях, ставши абсолютним “Світовим автомобілем року” та “Екологічним авто року”.

Список номінантів премії World Car of the Year 2020:

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