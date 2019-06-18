Французький електрохетч став потужнішим і відростив батарею.

Електричний сітікар з Франції завоював популярність по всій Європі і виробник нарешті почав ставитись до цієї моделі серйозно. Зрілий Renault Zoe 2020 позбувся підліткових комплексів і готовий боротись з новою хвилею батарейних конкурентів.

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Renault випускає електрокар Zoe (раніше Z.O.E.) протягом семи років. На початку виробництва модель мала акумулятор на 22 кВт*год, пізніше ємність батареї зросла до 41 кВт*год. Закономірно, що нова генерація стала ще продуктивнішою.

Фото: Renault Zoe 2020 / Renault

Планова зміна поколінь практично не змінила зовнішність хетчбека, зате істотно покращила його технічні характеристики. Упізнати друге покоління Zoe за повністю світлодіодними фарами у нових бамперах та колісним дискам нового дизайну від 15 до 17 дюймів. Також змінилась форма капота. Палітру фарб для кузову Zoe 2020 поповнили нові кольори.

Фото: кольорова гамма та колеса нового Renault Zoe / Renault

Новий Renault Zoe має індекс Z.E. 50, що означає тягову батарею на 52 кВт*год з якою хетчбек може долати до 390 км на одному заряді. Це на 20% більше, ніж у попередника. Разом з тим були посилені й інші характеристики. На вибір пропонуватиметься один з двох електромоторів: на 80 або 100 кВт – відповідно 109 та 136 к.с.

Фото: силова установка Zoe 2020 / Renault

Потужніший дозволяє машині прискорюватись від 0 до 96,5 км/год “менш, ніж за 10 секунд”. Також зросла максимальна швидкість електричного хетчбека, до 140 км/ч.

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Роз'єми для зарядки підтримують як змінний, так і постійний струм. Від нуля до 100% батарея заряджається за 9 годин і 25 хвилин, а 80% можна набрати за 8 годин. Одна година зарядки дозволить проїхати 126. А найпотужніша система на 50 кВт дозволить за півгодини отримати енергії на 145 кілометрів шляху.

Фото: Renault Zoe другого покоління / Renault

Функція B mode у новому Zoe підсилює ефект рекуперативного гальмування і практично повністю замінює педаль гальма, оскільки інтенсивність уповільнення, при відпусканні акселератора, стала вищою.

Фото: Renault Zoe 2020 / Мotor1

Головними конкурентами на ринку для нового покоління Renault Zoe будуть Peugeot e-208 та Opel Corsa-e.

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