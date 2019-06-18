Для замовлення доступні усі актуальні моделі марки.

На сайті для покупки доступна вся актуальна модельна лінійка Tesla: Model 3, Model S та Model X.

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Вживані “Тесла” від виробника коштують приблизно на 10-15 відсотків дешевше нових. Так, топовий варіант Model 3 Long Range 2017 модельного року можна купити за 40 тисяч доларів, у той час як нова машина за такі гроші матиме мінімальну комплектацію.

Виробник перед продажем проводить ретельну перевірку кожного електрокара за 70 параметрам та відновлення компонентів у разі необхідності. На машини надається базова гарантія на два роки або 160 тисяч кілометрів пробігу та розширена – на чотири роки 80 тисяч кілометрів.

Доступ до замовлення вживаних електрокарів мають усі охочі, однак без переплат це можуть зробити поки що лише мешканці Сан-Франциско. За доставку в інші регіони США доведеться доплатити дві тисячі доларів.

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