Для заказа доступны все актуальные модели марки.

На сайте для покупки доступна вся актуальная модельная линейка Tesla: Model 3, Model S и Model X.

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Подержанные “Тесла” от производителя стоят примерно на 10-15 процентов дешевле новых. Так, топовый вариант Model 3 Long Range 2017 модельного года можно купить за 40 тысяч долларов, в то время как новая машина за такие деньги будет иметь минимальную комплектацию.

Производитель перед продажей проводит тщательную проверку каждого электрокара по 70 параметрам и восстановление компонентов в случае необходимости. На машины предоставляется базовая гарантия на два года или 160 тысяч километров пробега и расширенная – на четыре года или 80 тысяч километров пробега.

Доступ к заказу подержанных электрокаров имеют все желающие, однако без переплат это могут сделать пока только жители Сан-Франциско. За доставку в другие регионы США придется доплатить две тысячи долларов.

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