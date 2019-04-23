Реве та стогне Edition.

2060 рік. Українська економіка розвивається шаленими темпами, адже українці зрозуміли оновну істину китайської економіки: “не можеш зробити сам – скопіюй”.

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Гумористичний відео етюд про «перший український електрокар “Тарас”» зняла творча група Kolegi Studio у рамках проекту “Наші Без Раші”.

Технічні подробиці, комплектації, кольорову гамму та цінові пропозиції на перший український електрокар у виконанні “Реве та стогне Edition” можна дізнатись від Менеджера у виконанні Романа Гапачило.

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