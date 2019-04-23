У нього й досі є той класний байк з "Матриці"!

Давнішній фанат мотоциклів – голлівудський актор Кіану Рівз, показав свою чудову колекцію двоколісників і розповів про власний бренд Arch Motorcycle.

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У нещодавньому відеоінтерв'ю журналу GQ, присвяченому виходу стрічки “Джон Уік 3”, актор Кіану Рівз розповів про своє захоплення мотоциклами. 55-річний канадієць каже, що “захворів” мотоциклами, коли йому було 10 років, однак навчився їздити лише у 22 – на зйомках в Мюнхені.

Свій перший байк Рівз купив у Нью-Йорку приблизно в той же час. Це був Norton Commando 1973 року випуску. Такий є у його колекції зараз. Разом з ним у зібранні можна побачити мотоцикл Ducati, на якому актор їздив у фільмі “Матриця. Перезавантаження”.

У 2011 році Кіану Рівз разом з механіком Гардом Холлінгером з майстерні L.A. County Choprods заснував компанію Arch Motorcycle з виробництва мотоциклів.



Цікаво, що за контрактами зі знімальними студіями Кіану Рівз не має права кататись на мотоциклі протягом усього знімального процесу.

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