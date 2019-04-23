У него до сих пор есть тот классный байк из "Матрицы"!

Большой фанат мотоциклов – голливудский актер Киану Ривз, показал свою замечательную коллекцию двухколесных и рассказал о собственном бренде Arch Motorcycle.

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В недавнем видеоинтервью журнала GQ, посвященному выходу фильма "Джон Уик 3", актер Киану Ривз рассказал о своем увлечении мотоциклами. 55-летний канадец говорит, что "заболел" мотоциклами, когда ему было 10 лет, однако научился ездить только в 22 – на съемках в Мюнхене.

Свой первый байк Ривз купил в Нью-Йорке примерно в то же время. Это был Norton Commando 1973 года выпуска. Такой есть в его коллекции сейчас. Вместе с ним в собрании можно увидеть мотоцикл Ducati, на котором актер ездил в фильме "Матрица. Перезагрузка".

В 2011 году Киану Ривз вместе с механиком Гардом Холлингером из мастерской L.A. County Choprods основал компанию Arch Motorcycle по производству мотоциклов.

Интересно, что по контрактам со съемочными студиями Киану Ривз не имеет права кататься на мотоцикле в течение всего съемочного процесса.

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