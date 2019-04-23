"Реве та стогне Edition".

2060 год. Украинская экономика развивается бешеными темпами, ведь украинцы поняли оновну истину китайской экономики: “не можешь сделать сам – скопируй”.

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Юмористический видеоэтюд про “первый украинский электрокар “Тарас” сняла творческая группа Kolegi Studio в рамках проекта “Наши Без Раши”.

Технические подробности, комплектацию, цветовую гамму и ценовые предложения на первый украинский электрокар в исполнении “Реве та стогне Edition” можно узнать от менеджера в исполнении Романа Гапачило.

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