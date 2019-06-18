Французский электрохетчбек стал мощнее и отрастил батарею.

Электрический ситикар из Франции завоевал популярность по всей Европе и производитель наконец-то начал относиться к этой модели серьезно. Зрелый Renault Zoe 2020 избавился от подростковых комплексов и готов бороться с новой волной батарейных конкурентов.

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Renault выпускает электрокар Zoe (ранее Z.O.E.) в течение семи лет. В начале производства модель имела аккумулятор на 22 кВт*ч, позже емкость батареи возросла до 41 кВт*час. Закономерно, что новая генерация стала еще продуктивнее.

Фото: Renault Zoe 2020 / Renault

Плановая смена поколений практически не изменила внешность хэтчбека, зато существенно улучшила его технические характеристики. Узнать второе поколение Zoe можно по полностью светодиодным фарам в новых бамперах и колесным дискам нового дизайна от 15 до 17 дюймов. Также изменилась форма капота. Палитру красок для кузова Zoe 2020 пополнили новые цвета.

Фото: цветовая гамма и колеса нового Renault Zoe / Renault

Новый Renault Zoe имеет индекс Z.E. 50, что означает тяговую батарею на 52 кВт*ч с которой хэтчбек может преодолевать до 390 км на одном заряде. Это на 20% больше, чем у предшественника. Вместе с тем были усилены и другие характеристики. На выбор будет предлагаться один из двух электромоторов: на 80 или 100 кВт – соответственно 109 и 136 л.с.

Фото: силовая установка Zoe 2020 / Renault

Мощность позволяет машине ускоряться от 0 до 96,5 км/ч “менее, чем за 10 секунд”. Также выросла максимальная скорость электрического хэтчбека, до 140 км/ч.

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Разъемы для зарядки поддерживают как переменный, так и постоянный ток. От нуля до 100% батарея заряжается за 9 часов и 25 минут, а 80% можно набрать за 8 часов. Один час зарядки позволит проехать 126 км. А мощная система на 50 кВт позволит за полчаса получить энергии на 145 километров пути.

Фото: Renault Zoe второго поколения / Renault

Функция B mode в новом Zoe усиливает эффект рекуперативного торможения и практически полностью заменяет педаль тормоза, поскольку интенсивность замедления, при отпускании акселератора, стала выше.

Фото: Renault Zoe 2020 / Мotor1

Главными конкурентами на рынке для нового поколения Renault Zoe будут Peugeot e-208 и Opel Corsa-e.

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