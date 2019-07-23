У 2021 році GM представить п'яте покоління великого преміального позашляховика Cadillac Escalade, у якого буде повністю електрична версія, здатна проїхати на одній зарядці 400 миль або 644 км.

У нинішнього Cadillac Escalade немає навіть гібридної версії (така була у позашляховика третього покоління), але це не заважає йому залишатися найпопулярнішою моделлю в сегменті великих преміальних SUV американського ринку: за перше півріччя 2019 го реалізовано 16 251 шт., На 4% менше , ніж за перші шість місяців минулого року.

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Для порівняння скажемо, що Infiniti QX80 знайшов за той же період на 10 611 покупців (+ 18,7%), Mercedes-Benz GLS - 10 277 (+ 0,8%), Range Rover - 9222 (-2,3%), Lincoln Navigator - 8856 (-2,8%). Весь сегмент за повне півріччя виріс на 6%, тобто лідерство Escalade знаходиться під загрозою, принаймні до 2021 року, коли з'явиться повністю нове покоління позашляховика, на яке GM покладає великі надії.

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За попередньою інформацією, новий Cadillac Escalade отримає як мінімум три силових установки на вибір споживача, і одна з них буде повністю електричної. Безвихлопной Escalade з'явиться в продажу після дебюту базової моделі п'ятого покоління (тобто, можливо, в 2022 році) і зможе проїхати на одній зарядці до 400 миль (644 км), що можна порівняти з запасом ходу нинішньої бензинової модифікації. Для порівняння скажемо, що електричний кросовер Tesla Model X у виконанні Long Range, оснащений батарей ємністю 100 кВт • год, має сертифікований EPA запас ходу в 325 миль (523 км), але через два роки компанія Ілона Маска напевно поліпшить цей показник.

Електричний Escalade - частина масштабної реструктуризації, яку зараз переживає General Motors. У найближчі роки корпорація хоче вивести на світовий ринок десятки нових моделей електромобілів, заради чого жертвує традиційними легковиками - під загрозою навіть культовий спорткар Camaro. За великі пікапи і внедрожнікі GM буде триматися до останнього, незалежно від того, який тип силових установок зараз в тренді, і про всяк випадок готується до будь-якого сценарію розвитку подій.

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