Кабінет Міністрів оприлюднив постанову №624 від 17 липня про введення спеціального мита на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії.

З 1 серпня на імпорт ДТ з Росії трубопровідним транспортом буде застосовуватися спеціальне мито в розмірі 3,75% від митної вартості товару. З 1 жовтня його підвищать до 4%. Мито на скраплений газ з серпня буде встановлено на рівні 1,75%, з жовтня - 3%. Мита будуть діяти до “моменту скасування Російською Федерацією дискримінаційних та / або недружніх дій щодо України".

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Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомляв, що введення мит на імпорт російського ДТ і ЗВГ на пряму не вплине на зростання роздрібних цін і не призведе до істотного зниження частки російського палива на українському ринку. При цьому воно створює ряд ризиків, які можуть дестабілізувати ситуацію на ринку напередодні пікового сезону споживання. Такий же прогноз озвучили аналітики компанії Pro-Consulting. “З огляду на великі запаси пального, можна очікувати і зниження цін. Окремо варто відзначити, що нові мита можуть стимулювати вітчизняних виробників дизельного палива ... ", - вважають експерти.