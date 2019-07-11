Імпорт автогазу в Україні за підсумками І півріччя 2019 р виріс на 8,1%, до 656,5 тис. Т, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95". Зазначені обсяги не включають постачання ЗВГ на "Карпатнафтохім".

При цьому поставки з Росії збільшились на 44%, наблизившись до рівня травня 2017 року, коли Федеральна служба з митного та експортного контролю (ФСТЕК) ввела обмеження на експорт російського ЗВГ в Україні.

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Так, за півроку з РФ було імпортовано 317,6 тис. т, з яких понад 71% припадає на ресурс "Роснефти", а майже все інше - на "Лукойл". За даними "А-95", поставки за перше півріччя 2017 р склали 328 тис. т.

Імпорт з Білорусі в першому півріччі скоротився на 36,1% (на 94,4 тис. Т), до 167,2 тис. Т. Транзитні поставки російського газу через термінали в Вітебську і Могильові впали в 2 рази, до 44 тис. Т ., що пов'язано з посиленням Росією контролю експорту нафтопродуктів до Білорусі.

У свою чергу, поставки з Казахстану зросли на 19,6%, до 132, тис. Т. Левова частка припадає на обсяги "Тенгизшевройл".

Примітно, що за підсумками першого півріччя майже втричі (до 39,3 тис. Т) зросли обсяги поставок ЗВГ з альтернативних джерел (морські партії і західний кордон). Основне зростання припало на травень-червень, після обмежень поставок спочатку з Казахстану, потім з Росії. За підсумками червня частка альтернативних джерел поставок ЗВГ в загальному обсязі імпорту досягла майже 20%, що є рекордним показником.

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За словами директора "Оптимус LPG" Владислава Скірского, поставки через західний кордон хоч і носять ситуативний характер, однак є вагомим джерелом постачання західної частини України. "Поки Брест (котирування Argus daf Brest, - enkorr) буде залишатися, польський ресурс буде цікавий для українського ринку. Наскільки відомо, річних контрактів з польськими трейдерами в Україні ніхто не має, тому цей канал буде працювати, поки не пройде сезонний стрибок попиту ", - відзначив трейдер.



Як повідомляв enkorr, в 2018 р обсяг українського ринку ЗВГ збільшився на 8,9% (на 141 тис. Т), до 1728 тис. Т, в порівнянні з 2017 р Імпорт зріс на 12,7% - з 1168,6 до 1316,6 тис. т. Найбільшою країною відправки ЗВГ на український ринок залишається РФ, однак за рік її частка в балансі ринку скоротилася з 48,5% до 40,7%.

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