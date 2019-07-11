Импорт автогаза в Украине по итогам І полугодия 2019 г. вырос на 8,1% до 656,5 тыс. т, в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95". Указанные объемы не включают поставки СУГ на "Карпатнефтехим".

При этом поставки из России увеличились на 44%, приблизившись к уровню мая 2017 года, когда Федеральная служба по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) ввела ограничения на экспорт российского СУГ в Украине.

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Так, за полгода из РФ было импортировано 317,6 тыс. т, из которых свыше 71% приходится на ресурс "Роснефти", а почти все остальное – на "Лукойл". По данным "А-95", поставки за первое полугодие 2017 г. составили 328 тыс. т.

Импорт из Беларуси в первом полугодии сократился на 36,1% (на 94,4 тыс. т), до 167,2 тыс. т. Транзитные поставки российского газа через терминалы в Витебске и Могилеве упали в 2 раза, до 44 тыс. т., что связано с усилением Россией контроля экспорта нефтепродуктов в Беларусь.

В свою очередь, поставки из Казахстана выросли на 19,6%, до 132, тыс. т. Львиная доля приходится на объемы "Тенгизшевройл".

Примечательно, что по итогам первого полугодия почти втрое (до 39,3 тыс. т) выросли объемы поставок СУГ из альтернативных источников (морские партии и западная граница). Основной рост пришелся на май-июнь, после ограничений поставок сначала из Казахстана, затем из России. По итогам июня доля альтернативных источников поставок СУГ в общем объеме импорта достигла почти 20%, что является рекордным показателем.

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По словам директора "Оптимус LPG" Владислава Скирского, поставки через западную границу хоть и носят ситуативный характер, однако являются весомым источником поставок западной части Украины. "Пока Брест (котировки Argus daf Brest, – enkorr) будет оставаться, польский ресурс будет интересен для украинского рынка. Насколько известно, годовых контрактов с польскими трейдерами в Украине никто не имеет, поэтому этот канал будет работать, пока не пройдет сезонный скачок спроса", – отметил трейдер.

Как сообщал enkorr, в 2018 г. объем украинского рынка СУГ увеличился на 8,9% (на 141 тыс. т), до 1728 тыс. т, в сравнении с 2017 г. импорт вырос на 12,7% – с 1168,6 до 1316,6 тыс. т. Крупнейшей страной отправки СУГ на украинский рынок остается РФ, однако за год ее доля в балансе рынка сократилась с 48,5% до 40,7%.

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