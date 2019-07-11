Производители и поставщики автомобилей улучшают экологические показатели на бумаге гораздо эффективнее, чем в реальности. В среднем европейские автомобили потребляют на 42% больше топлива, чем заявлено в их описании, а уровень вредных выбросов на самом деле выше на 12%.

К таким выводам пришли специалисты из немецкого проекта Get Real, поддержанного ЕС в рамках программы защиты окружающей среды LIFE, пишет Европульс. Исследователи сравнили с реальными результатами заявленные производителями показатели. Для этого они использовали данные официальной статистики по вредным выбросам транспорта и потребления топлива, а также наблюдение нескольких тысяч водителей из Германии.

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Исследователи считают, что автопроизводители адаптируют свои автомобили так, чтобы те проходили лабораторные тесты с нужными результатами. В реальных условиях не все заявленные нововведения действительно позволяют экономить топливо или снижать выбросы. Среди таких “ложных друзей”, например, некоторые виды системы “Старт-стоп”. Она автоматически включает и выключает двигатель – например, когда машина стоит в пробке.

Создатели проекта готовятся предложить изменения в законодательство ЕС в области проверки автомобилей, чтобы сделать более значимыми испытания в реальных условиях. Кроме того, они собираются выпустить мобильное приложение, которое поможет водителям рассчитывать данные потребления топлива автомобилей различных марок.

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