Виробники та постачальники автомобілів покращують екологічні показники на папері набагато ефективніше, ніж в реальності. В середньому європейські автомобілі споживають на 42% більше палива, ніж заявлено в їх описі, а рівень шкідливих викидів насправді вище на 12%.

До таких висновків прийшли фахівці з німецького проекту Get Real, підтриманого ЄС в рамках програми захисту навколишнього середовища LIFE, пише Европульс. Дослідники порівняли з реальними результатами заявлені виробниками показники. Для цього вони використовували дані офіційної статистики щодо шкідливих викидів транспорту і споживання палива, а також спостереження декількох тисяч водіїв з Німеччини.

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Дослідники вважають, що автовиробники адаптують свої автомобілі так, щоб ті проходили лабораторні тести з потрібними результатами. У реальних умовах не всі заявлені нововведення дійсно дозволяють економити паливо або знижувати викиди. Серед таких «хибних друзів», наприклад, деякі види системи «Старт-стоп». Вона автоматично включає і вимикає двигун - наприклад, коли машина стоїть в пробці.

Творці проекту готуються запропонувати зміни до законодавства ЄС в області перевірки автомобілів, щоб зробити більш значущими випробування в реальних умовах. Крім того, вони збираються випустити мобільний додаток, яке допоможе водіям розраховувати даний споживання палива автомобілів різних марок.

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