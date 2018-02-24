Температура повітря в Україні поступово знижується, а це значить, що власники дизельних автомобілів можуть зіткнутися з проблемою, коли їх автомобілі не заведуться через замерзання палива.

Синоптики прогнозують різке похолодання вже через кілька днів.

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив якість зимового дизпалива, відібравши проби в найбільших мережах АЗС нашої країни і відправивши їх в сертифіковану лабораторію. У експертів були певні побоювання, оскільки в аналогічному дослідженні минулого року третина зразків виявилися некондиційними.

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Що досліджували

Експерти відвідали заправки в Києві практично всіх великих мереж, і вибірково – невеликі мережі. "Під приціл" потрапили Shell, ОККО, WOG, Glusco, AMIC, КЛО, ANP, БРСМ-Нафта, SunOil, LUXWEN, Motto, Marshall. Досліджували як звичайне дизельне паливо, так і "фірмові" сорти, які, за заявами продавців, мають поліпшені параметри. Список параметрів також був досить великий – цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки, щільність. І, звичайно, головні "зимові" показники – граничну температуру фільтрації і масову частину води. Результати здивували бувалих експертів – "бодяги" не виявилося ні в кого, і лише один зразок виявився Євро-4, інші відповідали високому класу Євро-5.

"Полярні" рекорди

Насамперед в лабораторії перевірили найголовніший "зимовий" параметр – морозостійкість. Некондиційна "солярка" при низьких температурах швидко перетворюється в кисіль, забиває фільтри – і машина перетворюється в "нерухомість". Випробування на визначення граничної температури фільтрованості показали – тільки 9 зразків є "чесним" "зимовим" паливом. У решти учасників, чиє паливо повністю відповідало нормативам, показники виявились у діапазоні від мінус 17 за Цельсієм і нижче. Формально це не відповідність "зимовій" марці "З" (- 20 °С), але поки температура не сильно опустилася, заправлятися таким паливом можна.

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Ну, а "полярником"-рекордсменом за температурою фільтрованості стало фірмове паливо Shell (V-Power Nitro +) - нижче мінус 34 °С! Це навіть нижче, ніж декларує сама мережа – на рекламі зазначена температура замерзання до мінус 32 за Цельсієм. Далі на подіумі розташувалися ОККО (Pulls Diesel) – нижче мінус 32 і КЛО (Ventus diesel) - 31 °С. У випадку з ОККО результат не дотягує до рекламованих мінус 40, але в цілому дуже непогано.

Цетану мало не буває

Далі фахівці підрахували цетановий індекс випробовуваних зразків. Цетановий індекс – це цетанове число палива до застосування цетанопідвищуючих присадок. У морози високе цетанове число забезпечує більший ККД дизельного двигуна і його швидкий запуск. Загальний принцип – чим більше, тим краще. Всі учасники тесту уклалися в норматив, найбільший запас продемонстрували зразки Shell (звичайне ДТ і V-Power Nitro +) – 53,6 і 54,2 одиниці відповідно, WOG (Mustang Diesel), КЛО (Ventus diesel) - 53,6 одиниці, LUXWEN (ДП Євро) – 53 одиниці.

Спалах

Другий значимий показник – температура спалаху в закритому тиглі. Він характеризує температуру займання палива. Побічно цей показник може показати, чи не потрапляли в "солярку" сторонні компоненти. Порушень у учасників не виявлено.

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Вода

Як правило, вода в дизпаливо потрапляє через неправильне зберігання або недосконалість логістики. Вода дуже швидко змусить двигун заглохнути, оскільки кристали льоду заб'ють трубопроводи та фільтри. На щастя, в цей раз слідів води ні в одному зразку не виявлено.

Вміст сірки

Головний "екологічний" показник дизпалива – вміст сірки, хоча продукти згоряння сірки завдають шкоди не тільки екології, а й двигуну. Сірка убивча для нейтралізаторів і сажових фільтрів, але при концентрації в паливі сірки менше 10 мг/кг це не проблема. Цього разу результати даного параметра виявилися відмінними. За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5! Практично повна відсутність сірки була зафіксовано у Shell (звичайне ДТ і V-Power Nitro +) – 3 і 2, КЛО (Ventus diesel) – 2 мг/кг, ОККО (ДП ЄВРО) – 3 мг/кг. Відмінний результат!

Висновки

В цілому, оператори мереж АЗС непогано підготувалися до морозів, принаймні, явної "не кондиції" немає. Так, деякі мережі продають не зовсім "зимове" паливо, і "дизелістам" слід бути уважними, оскільки клімат і у нас ще той – плюсова температура може раптово змінитися снігом і лютими морозами. Тому деякі великі мережі, наприклад, Shell і WOG, заздалегідь підготувалися до холодів, а не тоді, коли температура досягне критичних значень. Залишається лише порадити автомобілістам не "вестися" на низьку ціну на одиночних АЗС і, звичайно, стежити за погодою. При прогнозі сильних холодів потрібно обов'язково заправлятися тільки арктичним "дизелем", оскільки тільки він на 100% забезпечить комфортну їзду.

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