Кабинет Министров обнародовал постановление №624 от 17 июля о введении специальной пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

С 1 августа на импорт ДЕ из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября его повысят до 4%. Пошлина на сжиженный газ с августа будет установлена ​​на уровне 1,75%, с октября – 3%. Пошлины будут действовать до "момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

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Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что введение пошлин на импорт российского ДТ и СУГ на прямую не повлияет на рост розничных цен и не приведет к существенному снижению доли российского топлива на украинском рынке. При этом оно создает ряд рисков, которые могут дестабилизировать ситуацию на рынке в преддверии пикового сезона потребления. Такой же прогноз озвучили аналитики компании Pro-Consulting. "Учитывая большие запасы горючего, можно ожидать и снижения цен. Отдельно стоит отметить, что новые пошлины могут стимулировать отечественных производителей дизельного топлива ...", – считают эксперты.