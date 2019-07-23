В 2021 году GM представит пятое поколение большого премиального внедорожника Cadillac Escalade, у которого будет полностью электрическая версия, способная проехать на одной зарядке 400 миль или 644 км.

У нынешнего Cadillac Escalade нет даже гибридной версии (такая была у внедорожника третьего поколения), но это не мешает ему оставаться самой популярной моделью в сегменте крупных премиальных SUV американского рынка: за первое полугодие 2019-го реализовано 16 251 шт., что на 4% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

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Для сравнения скажем, что Infiniti QX80 нашел за тот же период 10 611 покупателей (+18,7%), Mercedes-Benz GLS – 10 277 (+ 0,8%), Range Rover – 9222 (-2,3%), Lincoln Navigator – 8856 (-2,8%). Весь сегмент за полное полугодие вырос на 6%, то есть лидерство Escalade находится под угрозой, по крайней мере до 2021 года, когда появится полностью новое поколение внедорожника, на которое GM возлагает большие надежды.

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По предварительной информации, новый Cadillac Escalade получит как минимум три силовых установки на выбор потребителя, и одна из них будет полностью электрической. Безвыхлопной Escalade появится в продаже после дебюта базовой модели пятого поколения (то есть, возможно, в 2022 году) и сможет проехать на одной зарядке до 400 миль (644 км), что можно сравнить с запасом хода нынешней бензиновой модификации. Для сравнения скажем, что электрический кроссовер Tesla Model X в исполнении Long Range, оснащен батарей емкостью 100 кВт/ч, имеет сертифицированный EPA запас хода в 325 миль (523 км), но через два года компания Илона Маска наверняка улучшит этот показатель.

Электрический Escalade – часть масштабной реструктуризации, которую сейчас переживает General Motors. В ближайшие годы корпорация хочет вывести на мировой рынок десятки новых моделей электромобилей, ради чего жертвует традиционными легковушками – под угрозой даже культовый спорткар Camaro. За большие пикапы и внедрожники GM будет держаться до последнего, независимо от того, какой тип силовых установок сейчас в тренде, и на всякий случай готовится к любому сценарию развития событий.

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