Баварська марка з британського родоводу нарешті показала серійний варіант свого електричного MINI. Десять років напруженої конструкторської праці не пройшли дарма – Cooper SE виглядає молодцем. Про їздові якості поговоримо після тестів, але пам'ятається, динаміка першого електро-MINI E зразка 2009 року нам дуже сподобалися.

Головний параметр, за який споконвіку б'ються всі виробники електромобілів, у презентованого в Роттердамі новачка не дуже вражає – заявлена автономність ходу у нього 270 км. Напевно, пояснюється все просто: це все-таки MINI Cooper з літерою S, тому на догоду економічності ніхто не стримував прийомистість його електроприводу.

Зовні електричний MINI відрізняється облицюванням радіатора, несиметричним дизайном коліс, лого Mini Electric і дзеркалами зеленого або сірого кольору.

До першої сотні машина розганяється за вражаючі 7,3 с, а до другої... А другої сотні на спідометрі електро-MINI немає: максималку-таки обмежили, причому на досить скромних 150 км/ч.

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Чому так? Часи змінюються, і навіть для зарядженої версії MINI (а саме такою є Cooper S) важлива не швидкість руху, а швидкість... підзарядки. Яка у винуватця святкування цілком в дусі часу: потужна 11-кіловатна станція на 80% заряджає батарею за 2,5 години, а “до повного” заливає акумулятор енергією за 3,5 години. Суперчарджер на 50 кВт пресує електрику у тягові батареї ще швидше: до 80% за 35 хвилин.

Розетка для підключення зарядного кабелю захована там же, де у звичайній версії MINI розташована горловина бензобака.

При всьому при тому не постраждали ні зовнішність, ні практичність електричної версії: в порівнянні з ДВЗ-комплектацією нікуди не поділися ні харизматична зовнішність, ні багажник зі звичним чотиримісним салоном.

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Вперше покерувати електричним MINI журналісту Авто24 довелося ще в 2009-му. Тоді компанія випустила дослідно-промислову партію моделі MINI E в кількості 500 штук, більшу частину якої передала в тестову експлуатацію жителям кількох американських штатів. Автор цих рядків був в числі декількох європейських тест-пілотів, яким пощастило випробувати машину на ходу.

Перший придатний для повсякденної експлуатації електро-MINI з'явився ще 10 років тому. Весь цей час баварські конструктори доводили електропривод.

Перший MINI з індексом E запам'ятався небаченою спритністю: при необережному натисненні на акселератор машина в перший момент переставала слухатися керма, зриваючи передок у знесення. Перша баварська електричка (нагадаємо, що бренд MINI сьогодні належить німецькому BMW), сьогодні відома нам як BMW i3, тоді ще тільки створювалася, і ми не знали, що на MINI E обкатується її електропривод.

Електродвигун MINI Cooper SE і необхідна для нього електроніка розміщені там, де у звичайної машини стоїть ДВЗ.

Тим часом, офіційно заявлено, що у щойно презентованого MINI Cooper SE електропривод від побратима по концерну BMW i3. Хоча у “Міника” є те, чого немає у “ай-третього” – система рекуперації енергії при гальмуванні і русі накатом з декількома рівнями регулювання.

Пам'ятається, на першому MINI E ця система була, і працювала настільки ефективно, що при невеликому навичку її можна було використовувати замість гальм. А ще у електро-MINI першого зразка місце заднього сидіння займала батарея з системою охолодження, яка шуміла, здається, не менше, ніж класичний бензиновий ДВЗ.

З відмінностей у салоні – тільки більший цифровий щиток приладів і тумблери перемикання режимів системи рекуперації енергії при уповільненнях.

На щастя, новий MINI Cooper SE має чотири сидіння, тому що його 33-кіловатна тягова батарея упакована в підпілля і центральний тунель. До слова, акумулятор обтяжив машину всього лише на 150 кг в порівнянні з найважчою з бензинових версій. Наостанок для тих, хто цікавиться цифрами, додамо, що потужність захованого під капотом електромотора Cooper SE становить 184 к.с., а крутний момент – 270 Нм. У продаж MINI Cooper SE почне надходити у листопаді 2019 року. Розпочнуть с Великобританії, де він буде коштувати від 24 400 фунтів.

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