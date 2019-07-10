Баварская марка с британской родословной наконец показала серийный вариант своего электрического MINI. Десять лет напряженного конструкторского труда не прошли даром - Cooper SE выглядит молодцом. О ездовых качествах поговорим после тестов, но помнится, динамика первого электро-MINI E образца 2009 года нам очень понравились.

Главный параметр, за который испокон веку сражаются все производители электромобилей, у презентованного в Роттердаме новичка не особенно впечатляет – заявленная автономность хода у него 270 км. Наверное, объясняется все просто: это все-таки MINI Cooper с литерой S, поэтому в угоду экономичности никто не сдерживал приемистость его электропривода.

Внешне электрический MINI отличается облицовкой радиатора, нессиметричным дизайном колес, лого Mini Electric и зеркалами зеленого или серого цвета.

До первой сотни машина разгоняется за впечатляющие 7,3 с, а до второй… А второй сотни на спидометре электро-MINI нет: максималку-таки ограничили, причем на весьма скромных 150 км/ч.

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Почему так? Да просто времена меняются, и даже для заряженной версии MINI (а именно такой является Cooper S) важна не скорость движения, а скорость … подзарядки. Которая у виновника торжества вполне в духе времени: мощная 11-киловаттная станция на 80% заряжает батарею за 2,5 часа, а «до полного» заливает аккумулятор энергией за 3,5 часа. Суперчарджер на 50 кВт прессует электричество в тяговые батареи еще быстрее: до 80% за 35 минут.

Розетка для подключения зарядного кабеля спрятана там же, где у обычной верии MINI расположена горловина бензобака.

При всем при том не пострадали ни внешность, ни практичность электрической версии: по сравнению с ДВС-комплектацией никуда не делись ни харизматичная внешность, ни багажник с привычным четырехместным салоном.

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Впервые порулить электрическим MINI журналисту Авто24 довелось еще в 2009-м. Тогда компания выпустила опытно-промышленную партию модели MINI E в количестве 500 штук, большую часть которой передала в тестовую эксплуатацию жителям нескольких американских штатов. Автор этих строк был в числе нескольких европейских тест-пилотов, которым повезло опробовать машину на ходу.

Первый пригодный для повседневной эксплуатации электро-MINI появился еще 10 лет назад. Все это время баварские конструкторы доводили электропривод.

Первый MINI с индексом E запомнился невиданной прытью: при неосторожном нажатии на акселератор машина в первый момент переставала слушаться руля, срывая передок в снос. Первая баварская электричка (напомним, что бренд MINI сегодня принадлежит немецкому BMW), сегодня известная нам как BMW i3, тогда еще только создавалась, и мы не знали, что на MINI E обкатывается ее электропривод.

Электродвигатель MINI Cooper SE и необходимая для него электроника размещены там, где у обычной машины стоит ДВС.

Между тем, официально заявлено, что у только что презентованного MINI Cooper SE электропривод от собата по концерну BMW i3. Хотя у “миника” есть то, чего нет у “ай-третьего” - система рекуперации энергии при торможении и движении накатом с несколькими уровнями регулировки. Помнится, на первом MINI E эта система была, и работала столь эффективно, что при небольшом навыке ее можно было использовать вместо тормозов. А еще у электро-MINI первого образца место заднего сиденья занимала батарея с системой охлаждения, которая шумела, кажется, не меньше, чем классический бензиновый ДВС.

Из отличий в салоне – только более крупный цифровой щиток приборов и тумблеры переключения режимов системы рекуперации энергии при замедлениях.

К счастью, новый MINI Cooper SE имеет четыре сиденья, потому что его 33-киловаттная тяговая батарея упакована в подполье и центральный тоннель. К слову, аккумулятор утяжелил машину всего лишь на 150 кг по сравнению с самой тяжелой из бензиновых версий. Напоследок для интересующихся цифрами добавим, что мощность спрятанного под капотом электромотора Cooper SE составляет 184 л.с., а крутящий момент – 270 Нм. В продажу MINI Cooper SE начнет поступать в ноябре 2019 года, начнут с Великобритании, где он будет стоить от 24 400 фунтов.

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