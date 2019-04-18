Прем'єра седана відбулась у Нью-Йорку.

Нове покоління Hyundai Sonata відствяткувало глобальний дебют на автошоу у Нью-Йорку, після того, як було показано у березні в Південній Кореї.

Також цікаво: Genesis Mint: хетчбек, який хоче бути супер-купе

Разом з інформацією про глобальну модель виробник випустив великий фотосет, присвячений новому седану. У Hyundai згадують, що автомобіль втілює новий напрям фірмового стилю – Sensuous Sportiness, тобто “чуттєву спортивність”.

Відчуття спортивного духу залишаються і всередині автомобіля, однак тут вже в силу вступає концепція продуманої краси Beautifully Smart. Окрім великим моніторів і найсучаснішої електроніки вона передбачає й можливість доступу у салон за допомогою смартфона.

Фото: нове покоління Hyundai Sonata / Hyundai

Hyundai Sonata 2020 модельного року пропонуватиметься з 180-сильним бензиновим турбомотором 1.6 або з 191-сильним 2.5. Обидва поєднуються з 8-ступінчастою автоматичною коробкою швидкостей.

У продажу новинка з'явиться в 2019 році, однак точний час появи Hyundai Sonata на ринку, як і вартість, виробник назвати поки не готовий.

Також цікаво: Китайський позашляховик Karlmann King за 2 мільйони доларів показали на відео