Преміум-бренд Hyundai презентував у Нью-Йорку концепт з незвичайним кузовом.

Корейська марка Genesis представила концептуальний електрокар Mint. Вперше для бренду автомобіль має скромні габарити.

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Донині модельний ряд Genesis складався лише з представницьких седанів. Однак на автосалоні Нью-Йорку південнокорейська марка презентувала компактний концепт у кузові хетчбек.

Фото: Genesis Mint / Genesis

Дводверний електромобіль має заявлений запас ходу близько 320 км, хоча детальні характеристики прототипа не називаються. Автомобіль має незвичайні дверцята багажного відсіку – їх дві і вони відчиняються вгору.

Фото: Genesis Mint / Genesis

Genesis називає концепт Mint “еволюцію ідеального міського автомобіля”. Чотириметровий автомобіль створений спільно дизайн-студіями бренду у Німеччині, США та Південній Кореї.

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