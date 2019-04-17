Премиум-бренд Hyundai презентовал в Нью-Йорке концепт с необычным кузовом.

Корейская марка Genesis представила концептуальный электрокар Mint. Впервые для бренда автомобиль имеет скромные габариты.

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По сей день модельный ряд Genesis состоял лишь из представительских седанов. Однако на автосалоне Нью-Йорка южнокорейская марка презентовала компактный концепт в кузове хэтчбек.

Фото: Genesis Mint / Genesis

Двухдверный электромобиль имеет заявленный запас хода около 320 км, хотя детальные характеристики прототипа не называются. Автомобиль имеет необычные дверцы багажного отсека – их две и они открываются вверх.

Фото: Genesis Mint / Genesis

Genesis называет концепт Mint “эволюцией идеального городского автомобиля”. Четырехметровый автомобиль создан совместно дизайн-студиями бренда в Германии, США и Южной Кореи.

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