Премьера седана состоялась в Нью-Йорке.

Новое поколение Hyundai Sonata отпраздновало глобальный дебют на автошоу в Нью-Йорке, после того, как было показано в марте в Южной Корее.

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Вместе с информацией о глобальной модели производитель выпустил большой фотосет, посвященный новому седану. В Hyundai вспоминают, что автомобиль воплощает новое направление фирменного стиля – Sensuous Sportiness, то есть "чувственную спортивность".

Ощущение спортивного духа остается и внутри автомобиля, однако здесь уже в силу вступает концепция продуманной красоты Beautifully Smart. Кроме больших мониторов и современной электроники она предусматривает и возможность доступа в салон с помощью смартфона.

Фото: новое поколение Hyundai Sonata / Hyundai

Hyundai Sonata 2020 модельного года будет предлагаться со 180-сильным бензиновым турбомотором 1.6 или 191-сильным 2.5. Оба сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой скоростей.

В продаже новинка появится в 2019 году, однако точное время появления Hyundai Sonata на рынке, как и стоимость, производитель назвать пока не готов.

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