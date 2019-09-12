28 автомобилей будут бороться за право называться лучшим в одном из 5 классов премии World Car of the Year 2020.

Титул “Всемирный автомобиль года” будет присужден в середине апреля следующего года, но уже сейчас можно познакомиться с финалистами, отобранными авторитетным жюри конкурса.

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28 финалистов отбора World Car of the Year 2020 были названы на Международном автосалоне во Франкфурте. 82 журналиста из профильных изданий всего мира сформировали шортлист из 28 машин. К автошоу в Лос-Анджелесе 16-20 ноября, члены жюри должны прийти к согласию в своих оценках номинантам, а к 4 февраля – определить 5 лучших моделей, по одной в каждой категории. Объявление победителей состоится 15 апреля, в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

Номинации World Car of the Year 2020:

Мировой Автомобиль года;

Экологичный автомобиль года;

Автомобиль с лучшим дизайном;

Люксовый автомобиль года;

Городской автомобиль года.

Прошлогодним победителем стал Jaguar I-Pace, который одержал победу сразу в двух категориях, став абсолютным “Мировым автомобилем года” и “Экологичным авто года”.

Список номинантов премии World Car of the Year 2020:

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