Новый кроссовер дебютировал с электрической силовой установкой.

Компания Peugeot представила новое поколение компактного кроссовера с индексом 2008. Автомобиль изменился снаружи и внутри, стал практичнее и технологичнее, а главное – получил полностью электрическую версию.

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Внешность кроссовера кардинально эволюционировала. Каждая грань стала острой, "клыки" светодиодных фонарей – больше, а крыша полностью "оторванной" от кузова. Внутри внимание привлекают два больших HD-дисплая и набор физических клавиш, выполненный в авиационном стиле.

В Европе кроссовер предложат в пяти комплектациях: Active, Allure, GT Line и GT, а также полностью электрическую версию e-2008. Последний по виду ничем не отличается от бензиновой версии, только под капотом у него стоит электромотор, вместо ДВС, а под задним бампером форуме выхлопных труб.

Фото: Peugeot 2008 и Peugeot е-2008 / Peugeot

Базовым для нового Peugeot 2008 будет 1,2-литровый бензиновый турбомотор PureTech в трех вариантах форсировки: 100, 130 и 155 лошадиных сил. Компанию ему составит 1,5-литровый турбодизель BlueHDi, производительность которого может быть 100 или 130 сил, в зависимости от исполнения. Электрический Peugeot e-2008 имеет мощность в 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Он оснащен 50-киловаттной батареей и имеет запас хода до 315 километров.

Независимо от выполнения кроссовер оснащается полным набором систем помощи и безопасности, в том числе фирменной системой Drive Assist, которая сочетает адаптивный круиз-контроль и функцию автоматического удержания в полосе движения.

Цены на новые Peugeot 2008 и e-2008 будут объявлены перед началом продаж, которые начнутся в четвертом квартале текущего года.

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