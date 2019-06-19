Новий кросовер дебютував з електричною силовою установкою.

Компанія Peugeot представила нове покоління компактного кросовера з індексом 2008. Автомобіль змінився зовні і всередині, став практичнішим і технологічним, а головне – отримав повністю електричну версію.

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Зовнішність кросовера кардинально еволюціонувала. Кожна грань стала гострішою, “ікла” світлодіодних ліхтарів – більшими, а дах повністю “відірваним” від кузова. Всередині увагу привертають два великих HD-дисплеї та набір фізичних клавіш, виконаний в авіаційному стилі.

У Європі кросовер запропонують в п'яти комплектаціях: Active, Allure, GT Line і GT, а також повністю електричну версію e-2008. Останній з вигляду нічим не відрізняється від бензинової версії, лиш під капотом у нього стоїть електромотор, замість ДВЗ, а під заднім бампером немає вихлопних труб.

Фото: Peugeot 2008 та Peugeot е-2008 / Peugeot

Базовим для нового Peugeot 2008 буде 1,2-літровий бензиновий турбомотор PureTech в трьох варіантах форсування: 100, 130 та 155 кінських сил. Компанію йому складе 1,5-літровий турбодизель BlueHDi, продуктивність якого може бути 100 або 130 сил, залежно від виконання. Електричний Peugeot e-2008 має потужність у 136 кінських сил і 260 Нм крутного моменту. Він оснащений 50-кіловатною батареєю і має запас ходу до 315 кілометрів.

Незалежно від виконання кросовер оснащується повним набором систем допомоги і безпеки, в тому числі фірмовою системою Drive Assist, яка поєднує адаптивний круїз-контроль і функцію автоматичного утримання в смузі руху.



Ціни на нові Peugeot 2008 та e-2008 будуть оголошені перед початком продажів, які розпочнуться в четвертому кварталі поточного року.

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