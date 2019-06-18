Стовідсотково електричний Fiat Ducato Electric має з'явитись влітку наступного року.

Новий Fiat Ducato практично не змінився зовні, однак істотно “виріс” в технічному плані.

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У Ducato 2020 дизельні мотори 2.3 потужністю від 120 до 180 к.с. відтепер відповідають найжорсткішим європейським нормам Євро-6d. Також всі Ducato тепер оснащуються системою start-stop. З усіма агрегатами, крім найслабшого, можна замовити дев'ятипозиційний “автомат”.



Ducato у виконанні Natural Power пропонує трилітрову силову установку потужністю у 136 к.с., яка працює на метані. Він екологічніший за дизель. А за рік до них приєднається і повністю електричний фургон Ducato Electric, обіцяє Fiat.



Усі Ducato отримали ряд сучасних електронних систем допомоги водієві, включаючи: контроль дорожньої розмітки, зчитувач дорожніх знаків, асистент допомоги в екстреному гальмуванні тощо.

Фото: Fiat Ducato 2020 / Fiat

На дисплей мультимедійної системи нового Ducato виводиться зображення з камери заднього виду. Також на сенсорний семидюймовий екран можна вивести відображення робочого столу свого смартфона.

В Європі продажі оновленого Fiat Ducato з дизельними моторами стартують восени цього року. Ближче до кінця року вийдуть газова версія моделі, а в середині наступного – електрична.

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