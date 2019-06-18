Стовідсотково електричний Fiat Ducato Electric має з'явитись влітку наступного року.
Новий Fiat Ducato практично не змінився зовні, однак істотно “виріс” в технічному плані.
Також цікаво: Tesla почала продавати вживані машини з чотирирічною гарантією
У Ducato 2020 дизельні мотори 2.3 потужністю від 120 до 180 к.с. відтепер відповідають найжорсткішим європейським нормам Євро-6d. Також всі Ducato тепер оснащуються системою start-stop. З усіма агрегатами, крім найслабшого, можна замовити дев'ятипозиційний “автомат”.
Ducato у виконанні Natural Power пропонує трилітрову силову установку потужністю у 136 к.с., яка працює на метані. Він екологічніший за дизель. А за рік до них приєднається і повністю електричний фургон Ducato Electric, обіцяє Fiat.
Усі Ducato отримали ряд сучасних електронних систем допомоги водієві, включаючи: контроль дорожньої розмітки, зчитувач дорожніх знаків, асистент допомоги в екстреному гальмуванні тощо.
Фото: Fiat Ducato 2020 / Fiat
На дисплей мультимедійної системи нового Ducato виводиться зображення з камери заднього виду. Також на сенсорний семидюймовий екран можна вивести відображення робочого столу свого смартфона.
В Європі продажі оновленого Fiat Ducato з дизельними моторами стартують восени цього року. Ближче до кінця року вийдуть газова версія моделі, а в середині наступного – електрична.
Також цікаво: Porsche офіційно представила купе 718 Cayman GT4 та кабріолет 718 Spyder (фото, відео)