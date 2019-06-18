Полностью электрический Fiat Ducato Electric должен появиться летом следующего года.

Новый Fiat Ducato практически не изменился внешне, однако существенно "вырос" в техническом плане.

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У Ducato 2020 дизельные моторы 2.3 мощностью от 120 до 180 л.с. теперь соответствуют самым жестким европейским нормам Евро-6d. Также все Ducato теперь оснащаются системой start-stop. Со всеми агрегатами, кроме слабого, можно заказать девятипозиционный "автомат".

Ducato в исполнении Natural Power предлагает трехлитровую силовую установку мощностью в 136 л.с., который работает на метане. Он экологичнее дизель. А за год к ним присоединится и полностью электрический фургон Ducato Electric, обещает Fiat.

Все Ducato получили ряд современных электронных систем помощи водителю, включая: контроль дорожной разметки, считыватель дорожных знаков, ассистент помощи в экстренном торможении и тому подобное.

Фото: Fiat Ducato 2020 / Fiat

На дисплей мультимедийной системы нового Ducato выводится изображение с камеры заднего вида. Также на сенсорный семидюймовый экран можно вывести изображение рабочего стола своего смартфона.

В Европе продажи обновленного Fiat Ducato с дизельными моторами стартуют осенью этого года. Ближе к концу года выйдут газовая версия модели, а в середине следующего – электрическая.

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