Новинка была представлена в версиях New Corsa, Corsa-e и Corsa-e Rally.

Компания Opel представила на автошоу во Франкфурте несколько новинок, среди которых выделялось цветное трио Corsa 2020: обычный бензиновый хэтчбек, полностью электрический Corsa-e и боевой ралли-кар на базе электро-версии.

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У гражданской модификации шестого поколения Corsa под капотом экономичные бензиновые и дизельные двигатели производительностью от 75 до 130 л.с., тратят от 2.9 до 5.5 литров горючего на 100 километров.

Фото: стенд Opel во Франкфурте/ Opel, Авто24

Еще больше экономии и нулевой уровень ущерба для атмосферы предлагает электрическая модель Corsa-e. Ее силовая установка состоит из 136-сильного электромотора и батареи на 50 киловатт-часов, которая обеспечивает до 330 километров пробега на одном заряде (WLTP).

Фото: Opel Corsa-e, Corsa и Corsa-e Rally / Opel

Еще один дебютант под брендом Corsa – электрический ралли-кар, созданный для чемпионата ADAC Opel e-Rally Cup. Об отдаче его силовой установки не сообщается, однако очевидно, что она должна быть выше, чем у гражданских машин. По предварительной информации стоимость Opel Corsa-e Rally составит около 50 тысяч евро, а приобрести для своей гоночной команды ее сможет каждый желающий.

Продажи нового поколения Opel Corsa в Европе уже начались. Базовая модель в Германии оценивается в 13 990 евро, а электрическая Corsa-e обойдется минимум в 29 900 евро.

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