Новинка була представлена у версіях New Corsa, Corsa-e та Corsa-e Rally.

Компанія Opel представила на автошоу у Франкфурті кілька новинок, серед яких виділялось кольорове тріо Corsa 2020: звичайний бензиновий хетчбек, повністю електричний Corsa-e та бойовий ралі-кар на базі електро-версії.

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У цивільної модифікації шостого покоління Corsa під капотом економічні бензинові й дизельні двигуни продуктивністю від 75 до 130 к.с., що витрачають від 2.9 до 5.5 літрів пального на 100 кілометрів.

Фото: стенд Opel у Франкфурті / Opel, Авто24

Ще більше економії і нульовий рівень шкоди для атмосфери пропонує електрична модель Corsa-e. Її силова установка складається зі 136-сильного електромотора та батареї на 50 кіловат-годин, яка забезпечує до 330 кілометрів пробігу на одному заряді (WLTP).

Фото: Opel Corsa-e, Corsa та Corsa-e Rally / Opel

Ще один дебютант під брендом Corsa – електричний раллі-кар, створений для чемпіонату ADAC Opel e-Rally Cup. Віддача його силової установки не повідомляється, однак очевидно, що вона має бути вищою, ніж у цивільних машин. За попередньою інформацією вартість Opel Corsa-e Rally становитиме близько 50 тисяч євро, а придбати для своєї гоночної команди її зможе кожен бажаючий.



Продажі нового покоління Opel Corsa у Європі вже розпочались. Базова модель у Німеччині оцінюється в 13 990 євро, а електрична Corsa-e обійдеться мінімум в 29 900 євро.

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