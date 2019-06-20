Южнокорейская марка представила на специальном мероприятии в городе Дели новый компактный кроссовер Seltos, который будет продаваться по всему миру и составит конкуренцию популярной модели Hyundai Creta.

Kia Seltos в линейке моделей производителя займет место между Soul и Sportage. Как и в случае с Hyundai Creta (ix25), дебют новинки состоялся на приоритетном для южнокорейского производителя рынке Индии.

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Рожденный как Kia SP Concept, кроссовер позже воплотился в прототип SP Signature, который к концу нынешнего года Kia обещала превратить в серийную модель. Немного ранее шпионы уже заметили машину на улицах города во время рекламной съемки, а сейчас уже производитель представил новинку. Она выйдет на глобальный рынок в 2020 году.

Фото: Kia Seltos / Kia

Список двигателей, которыми будет оснащаться Seltos, совпадает с моторами Creta и включает 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 к.с., 2-литровый бензиновый атмосферник на 150 сил, а также дизель 1.6 мощностью в 136 лошадиных сил. Моторы сочетаются с 6-позиционным “автоматом”, роботом на 7 скоростей или вариатором. Привод – передний, у старших комплектаций может быть полный.

Стандартное оснащение Kia Seltos включает систему динамической стабилизации и трэкшн-контроль, систему помощи про трогании на подъеме, передний и задний парктроник и функцию помощи при экстренном торможении.

Фото: Kia Seltos / HyundaiMotorGroup

Внутреннее оснащение включает 10,25 дюймовый экран мультимедийной системы, аудиосистему Bose и 8-дюймовый проекционный дисплей.

Продажи Kia Seltos стартуют во второй половине этого года.

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