Південнокорейська марка презентувала на спеціальному заході в місті Делі новий компактний кросовер Seltos, який буде продаватися по усьому світу і складе конкуренцію популярній моделі Hyundai Creta.

Kia Seltos в лінійці моделей виробника займе місце між Soul і Sportage. Як і у випадку з Hyundai Creta (ix25), дебют новинки відбувся на пріоритетному для південнокорейського виробника ринку Індії.

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Народжений як Kia SP Concept, кросовер пізніше втілився у прототип SP Signature, який до кінця нинішнього року Kia обіцяла перетворити на серійну модель. Трохи раніше шпигуни вже помітили машину на вулицях міста під час рекламної зйомки, а зараз вже виробник представив новинку. Вона вийде на глобальний ринок у 2020 році.

Фото: Kia Seltos 2020 / Kia

Список двигунів, яким буде оснащуватись Seltos, співпадає з моторами Creta і включає 1,6-літровий бензиновий турбомотор потужністю 177 к.с., 2-літровий бензиновий атмосферник на 150 сил, а також дизель 1.6 потужністю у 136 кінських сил. Мотори поєднуються з 6-позиційним “автоматом”, роботом на 7 швидкостей чи варіатором. Привід – передній, у старших комплектацій може бути повний.

Стандартне оснащення Kia Seltos включає систему динамічної стабілізації і трекшн-контроль, систему допомоги про рушанні на підйомі, передній і задній парктронік і функцію допомоги при екстреному гальмуванні.

Фото: Kia Seltos / HyundaiMotorGroup

Внутрішнє оснащення включає 10,25 дюймовий екран мультимедійної системи, аудіосистему Bose і 8-дюймовий проекційний дисплей.

Продажі Kia Seltos стартують в другій половині цього року.

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