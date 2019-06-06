Прем'єра нової моделі Kia відбудеться вже цього місяця – 26 червня.

Новинка від Kia поповнить сімейство Сeed і являє собою високий хетчбек з “заваленим” дахом. Прем’єра XCeed призначена на 26 червня, а виробництво розпочнеться у жовтні цього року.

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Нещодавно Kia анонсувала появу кросовера Seltos, а зараз повідомила про дебют нового XCeed, який розширить сімейство моделей Ceed, у якому вже є хетчбек Kia Ceed, універсал Kia Ceed SW, а також "шутінг-брейк" Kia Proceed GT. Втім, завдяки шпигунам, ми вже мали змогу добре роздивитись новинку з трьох ракурсів.

XCeed створений на базі хетчбека за поширеною сьогодні схемою: йому додали кліренсу, пластиковий обвіс узова, нові бампери й оформлення радіаторної решітки, злегка видозмінену оптику, рейлінги на даху і молдінги внизу дверей. Є й те, що вибивається з цієї схеми – аби дистанціювати новинку від хетчбека, кросоверу зробили більш похилий дах. Це дозволяє його творцям називати XCeed купе-кросовером.

Інформацію про технічні характеристики автовиробник не розкриває, однак, скоріш за все, кросовер буде уніфікований по части моторів зі звичайним Ceed. Не виключена поява і гібридної модифікації.

Незважаючи на статус кросовера, XCeed з'явиться на ринку тільки з переднім приводом. Всі подробиці про новинку будуть розкриті під час офіційної презентації, наміченої на 26 червня.

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