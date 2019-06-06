Новітня розробка компанії ZF дозволить значно підвищити захищеність людей у машині при бокових зіткненнях.

Компанія ZF є одним з найбільших виробників і постачальників компонентів на автомобільні конвеєри. Фірма показала свою останню розробку – зовнішні подушки безпеки.

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Саме завдяки німецькому концерну на серійних машинах з’явились 8-ступінчаті автоматичні коробки передач, а незабаром поширення може отримати нова система безпеки. ZF називає це “першою в світі системою аварійних бокових подушок безпеки”, хоча про щось подібне говорила ще у 2016 році. Тим не менш, лише зараз розробники наблизились до бажаних результатів, які не соромно показати людям.

За інформацією ZF, зовнішні подушки безпеки реагують на сигнали від спеціальних датчиків, які повідомляють про небезпечне наближення автомобіля збоку та розкриваються зі швидкістю близько 150 мілісекунд.

“Сенсори автомобіля спочатку повинні точно визначити потенційну небезпеку, спираючись на швидкість наближення об’єкта збоку. Це можливо з підключеними камерами, радарами та лідарами. Алгоритми системного програмного забезпечення вирішують, чи є зіткнення неминучим, а розгортання подушки безпеки є доцільним. Зовнішня подушка безпеки має ємність від 280 до 400 літрів (це у п'ять-вісім разів більше, ніж ейрбег водія) в залежності від автомобіля, а розкривається на рівні центральної стійки між дверима авто”, – йдеться у прес-релізі ZF.



Сподіватимемось, що коли на парковці поряд з машиною хтось швидко відкриватиме дверцята сусідньої автівки, подушки не спрацюють.

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