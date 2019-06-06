Новейшая разработка компании ZF позволит значительно повысить защищенность людей в машине при боковых столкновениях.

Компания ZF является одним из крупнейших производителей и поставщиков компонентов на автомобильные конвейеры. Фирма показала свою последнюю разработку – внешние подушки безопасности.

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Именно благодаря немецкому концерну на серийных машинах появились 8-ступенчатые автоматические коробки передач, а вскоре распространение может получить новая система безопасности. ZF называет это “первой в мире системой аварийных боковых подушек безопасности”, хотя что-то подобное говорила еще в 2016 году. Тем не менее, только сейчас разработчики приблизились к желаемым результатам, которые не стыдно показать людям.

По информации ZF, внешние подушки безопасности реагируют на сигналы от специальных датчиков, которые сообщают об опасном приближении автомобиля сбоку и раскрываются со скоростью около 150 миллисекунд.

“Сенсоры автомобиля сначала должны точно определить потенциальную опасность, опираясь на скорость приближения объекта сбоку. Это возможно с подключенными камерами, радарами и лидарами. Алгоритмы системного программного обеспечения решают, является ли столкновение неизбежным, а развертывание подушки безопасности целесообразно. Внешняя подушка безопасности имеет емкость от 280 до 400 литров (это в пять-восемь раз больше, чем эйрбег водителя) в зависимости от автомобиля, а раскрывается на уровне центральной стойки между дверями авто”, – говорится в пресс-релизе ZF.

Будем надеяться, что когда на парковке рядом с машиной кто-то быстро открывает дверцу соседней машины, подушки не сработают.

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