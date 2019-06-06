Премьера новой модели Kia состоится уже в этом месяце – 26 июня.

Новинка от Kia пополнит семейство Сeed и представляет собой высокий хэтчбек с “заваленной” крышей. Премьера XCeed назначена на 26 июня, а производство начнется в октябре этого года.

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Недавно Kia анонсировала появление кроссовера Seltos, а сейчас сообщила о выходе нового XCeed, который расширит семейство моделей Ceed, в котором уже есть хэтчбек Kia Ceed, универсал Kia Ceed SW, а также "шутинг-брейк" Kia Proceed GT. Впрочем, благодаря шпионам, мы уже имели возможность хорошо рассмотреть новинку с трех ракурсов.

XCeed создан на базе хэтчбека по распространенной сегодня схеме: ему добавили клиренс, пластиковый обвес узова, новые бамперы и оформление радиаторной решетки, слегка видоизмененную оптику, рейлинги на крыше и молдинги внизу дверей. Но есть и нечто, выбивающееся из этой схемы – чтобы дистанцировать новинку от хэтчбека, кроссоверу сделали более покатую крышу. Это позволяет его создателям называть XCeed купе-кроссовером.

Информацию о технических характеристиках автопроизводитель не раскрывает, однако, скорее всего, кроссовер будет унифицирован по части моторов с обычным Ceed. Не исключено появление и гибридной модификации.

Несмотря на статус кроссовера, XCeed появится на рынке только с передним приводом. Все подробности о новинке будут раскрыты во время официальной презентации, намеченной на 26 июня.

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