Официальные фото и характеристики корейской спецификации нового поколения SsangYong Korando дают понять, каким будет европейский вариант, премьера которого состоится вскоре.

Южнокорейский бренд SsangYong представил на внутреннем рынке новое поколение компактного кроссовера Korando. Модель полностью обновилась внешне и внутри, модернизировала электронику и оборудование. А вот моторы почему-то стали слабее.

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Новый SsangYong Korando ниже и шире предшественника. Кроссовер оснащается 1,6-литровым дизелем мощностью 136 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на переднюю ось или на обе. Опционально предлагается шестиступенчатый "автомат" Aisin.

Как и раньше, кроссовер будет предлагать хорошее оснащение за свои деньги, уже в базовом исполнении для Кореи новый Korando имеет кожаные сиденья, шесть подушек безопасности, систему контроля давления в шинах, мультимедийную систему с поддержкой Bluetooth и UBS-портом.

За доплату Korando можно оборудовать виртуальной панелью приборов Blaze Cockpit с 10,25-дюймовым дисплеем, контурной подсветкой салона, светодиодными фарами, а также пакетом Deep control с полным набором электронных систем безопасности.

В Корее новый SsangYong Korando стоит от 22 160 000 вон – это около 535 тысяч гривен. Какого вида, моторов и цен ждать от Korando украинским покупателям – покажет его европейская премьера, которая ожидается в Женеве.

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