Офіційні фото і характеристики корейської специфікації нового покоління SsangYong Korando дають зрозуміти, яким буде європейський варіант, прем'єра якого відбудеться незабаром.

Південнокорейський бренд SsangYong представив на внутрішньому ринку нове покоління компактного кросовера Korando. Модель повністю оновилась зовні і всередині, модернізувала електроніку та обладнання. А от мотори чомусь стали слабшими.

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Новий SsangYong Korando нижчий і ширший за попередника. Кросовер оснащується 1,6-літровим дизелем потужністю 136 кінських сил, який поєднується з шестиступінчастою механічною трансмісією з приводом на передню вісь або на обидві. Опційно пропонується шестиступінчатий “автомат” Aisin.

Як і раніше, кросовер пропонуватиме гарне оснащення за свої гроші, вжеу базовому виконанні для Кореї новий Korando має шкіряні сидіння, шість подушок безпеки, систему контролю тиску в шинах, мультимедійну систему з підтримкою Bluetooth та UBS-портом.

За доплату Korando можна обладнати віртуальною панеллю приладів Blaze Cockpit з 10,25-дюймовим дисплеєм, контурним підсвічуванням салону, світлодіодними фарами, а також пакетом Deep control з повним набором електронних систем безпеки.

У Кореї новий SsangYong Korando коштує від 22 160 000 вон – це близько 535 тисяч гривень. Якого вигляду, моторів та цін чекати від Korando українським покупцям – покаже його європейська прем’єра, яка очікується у Женеві.

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