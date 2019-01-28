Корейський кросовер готується до березневого дебюту у Женеві.

Південнокорейська марка поширила тізерні зображення компактного кросовера Korando нового покоління. Серійна модель обіцяє майже достеменно повторити концепт SsangYong SIV-2.

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Korando нового покоління кардинально зміниться зовні. Серійна модель майже в точності повторюватиме концепт SIV-2, представлений на Женевському автосалоні у 2016 році. Більшість відмінностей – у задній частині машини.



Фото: тизер нового покоління SsangYong Korando / SsangYong

Чи збереже серійний Korando габарити концепта – наразі невідомо, однак якщо так, кросовер помітно додасть у розмірах. Прототип SIV-2 мав довжину 4440 мм при колісній базі у 2675 мм. Актуальна модель має довжину 4410 мм і базу у 2650 мм.

Подробиць про технічну начинку Korando виробник також не повідомив, але з прототипом SIV-2 були анонсовані дві версії – 135-сильний турбодизель 1.6 та “м’який” гібрид на базі 150-сильного бензинового 1.5L GDi.



Фото: концепт SsangYong SIV-2 / SsangYong

Усі подробиці про нове покоління SsangYong Korando зможемо дізнатись у березні, коли автомобіль буде офіційно представлений на автосалоні у Женеві.

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