Корейский кроссовер готовится к мартовскому дебюту в Женеве.

Южнокорейская марка распространила тизерное изображение компактного кроссовера Korando нового поколения. Серийная модель обещает почти точно повторить концепт SsangYong SIV-2.

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Korando нового поколения кардинально изменится внешне. Серийная модель почти в точности повторять концепт SIV-2, представленный на Женевском автосалоне в 2016 году. Большинство различий – в задней части машины.

Фото: тизер нового поколения SsangYong Korando / SsangYong

Сохранит ли серийный Korando габариты концепта – пока неизвестно, однако если так, кроссовер заметно прибавит в размерах. Прототип SIV-2 имел длину 4440 мм при колесной базе в 2675 мм. Актуальная модель имеет длину 4410 мм и базу в 2650 мм.

Подробностей о технической начинке Korando производитель также не сообщил, но прототипом SIV-2 были анонсированы две версии – 135-сильный турбодизель 1.6 и "мягкий" гибрид на базе 150-сильного бензинового 1.5L GDi.

Фото: концепт SsangYong SIV-2 / SsangYong

Все подробности о новом поколении SsangYong Korando сможем узнать в марте, когда автомобиль будет официально представлен на автосалоне в Женеве.

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