Прийом замовлень на флагманський кросовер Hyundai у США і Південній Кореї вже відкрито. Решті світу доведеться трохи зачекати.

Компанія Hyundai розпочала прийом замовлень на новий флагманський кросовер Palisade у США – другому ринку після домашнього.

Hyundai Palisade дебютував в кінці минулого місяця на автосалоні в Лос-Анджелесі, оскільки саме Північна Америка стане провідним ринком для цього автомобіля. Однак перші машини американці зможуть купити лише влітку наступного року.

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У Південній Кореї Palisade з’явився у продажу одразу після глобальної прем’єри у США. За перший день корейські дилери отримали 3468 заявок на придбання 8-місного кросовера, а сьогодні в Кореї стартували живі продажі Hyundai Palisade, повідомляє Аutoconsulting.

Фото: 2020 Hyundai Palisade / Hyundai

У США Palisade запропонують лише з бензиновим атмосферним двигуном V6 3.8 GDi (295 к.с.). Вдома ж нова модель також доступна з 2,2-літровим турбодизелем (200 к.с.) від Santa Fe. Обидва мотори працюють в парі з восьмиступінчатим автоматом, перемикання передач реалізовано кнопками. Привід – передній або повний HTRAC (з багатодисковою муфтою підключення задньої осі).

Вартість Palisade у Південній Кореї починається з відмітки у 34 750 000 вон, що еквівалентно приблизно 850 тисяч гривень. В Україні новий флагманський кросовер Hyundai також буде продаватись, старт продажів намічений на друге півріччя 2019 року.

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