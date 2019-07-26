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У нас на тест-драйві – справжній президентський автомобіль. Чому президентський? Тому що на DS7 Crossback їздить французький президент Еммануель Макрон. Тож спробуємо з`ясувати, чому DS7 Crossback спромігся на таку честь.

Великі очі

Новий бренд DS створений в Парижі та втілює усю розкіш, яка доступна на сьогодні європейським автовиробникам. Бренд побудований на принципах авангарду, інноваційності та втілення високих технологій і прагне до досконалості навіть у найменших деталях. І хоча бренду DS всього 5 років, він має історію, що походить від легендарної моделі DS 19, представленої 60 років тому.

Наш нинішній герой – DS 7 Crossback – перша модель бренду, яка стала втіленням усіх чеснот “нового” DS. Він демонструє всі якості, які мають переконати автомобільних поціновувачів у ексклюзивності їх вибору.

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Чому DS7 Crossback обирає Макрон, я розумію – це найпрестижніше авто Франції. Але погляньмо на DS7 Crossback очима українських покупців. Ми, як і більшість людей в світі, спочатку вибираємо очима. І тут DS7 Crossback одразу дістає усі козирі. Адже зовні він не схожий на жоден інший позашляховик. У нього навіть силует трохи незвичний – у тестового кросовера куполоподібний дах.

Та найбільше мене підкорили його "очі". Це світлодіодні фари, які кожного разу, коли заводиш чи глушиш машину, влаштовують перфоманс. Справа в тому, що в кожній фарі по чотири лінзи світлодіодів. Три з них, коли оживає машина, ефектно обертаються навколо своєї осі. Це зачаровує. Ефектно виглядають і світлодіодні ліхтарі, які ніби пронизано глибокими розрізами. Такі рішення відповідають ДНК бренду DS – надати власнику навіть більше, ніж він очікував. Втім, є й традиційні речі – наприклад, у цьому преміальному авто в декорі чимало хрому.

Така зовнішність не залишає байдужим більшість українців – багатьом цікаво, що це за машина. Питали під час зйомок на вулиці, на АЗС, колеги, знайомі та навіть в заторах із сусідніх машин. І коли у відповідь чули, що це новий європейський преміальний бренд, робили великі очі. Ймовірно, так краще запам'ятовується інформація.

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Суцільна вистава

Ще більш ефектний DS7 Crossback в салоні. Інтер’єр кросовера покликаний зіграти на емоціях завдяки яскравому та вишуканому дизайну. В кокпіті центральне місце відведене величезному 12-дюймовому дисплею, який витіснив майже усі фізичні кнопки. Ті ж, що залишилися, або ж сенсорні, або ж виглядають дуже круто і нагадують кришталеві. Ромбовидна форма елементів управління веде нас до асоціації з діамантами, а патерни поверхонь – до структури золота чи мармуру.

Одразу над дисплеєм розташовано іще один центр уваги – механічний годинник від BRM, французького виробника елітних аксесуарів. Він ефектно виїжджає з торпедо і так само артистично туди ховається, коли водій заводить кросовер чи глушить за допомогою кнопки запуску двигуна. І вона в свою чергу добре заховалася, не одразу знайдеш, бо оселилася якраз під цим годинником. Кілька подібних рис примушують тебе оцінити нетривіальність інтер’єру.

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Окрема вистава, а точніше графічне шоу – це панель приладів. На великому екрані можна обрати один з кількох стилів і заворожено спостерігати за тим, як вони змінюють один одного. Бо якість графіки і дизайнерський стиль на гідному рівні.

Абсолютно окремої розповіді вимагають крісла. Їх обтягнуто шикарною шкірою Nappa, яка, наче ремінець дорогого годинника, вкрита рельєфним хитросплетінням. Її виробляють на спеціальному заводі, сировина поставляється з обраних ферм та піддається обробці за 21 параметром. Окрім того, передні крісла оснащено масажером. Доступні сім різних програм для різних частин спини, які відрізняються за інтенсивністю та характером натискання. І це не якісь кволі пневматичні елементи, а справжні жорсткі валики, які здатні посперечатися із досвідченим мануалістом.

В салоні дуже просторо, особливо на задньому ряду, ніби в машинах класом вище. Тут немає масажерів, проте є електропривід нахилу спинок. За спинками другого ряду величезний багажник на 555 літрів, а якщо спинки скласти, то поміститься 1752 л.

І аби поставити жирну крапку в питанні преміум відчуттів, врубаємо аудіосистему Focal Electra з чотирнадцятьма динаміками, яка генерує крутий звук з чітко вираженю акустичною “сценою”.

Імператорська хода

Щойно в новинах промайнула інформація про те, що DS7 Crossback з’явився у гібридному повноприводному виконанні на 300 сил. Але до нас ця машина поки не доїхала, тому головний акцент роблять саме на передньопривідний дволітровий дизель на 180 сил. Він прекрасно підходить для швидкісних переміщень трасами. У дизеля дуже багато тяги. Автомат на 8 передач так легко маніпулює 400 номами тяги, які впевнено штовхають кросовер з самих низів, що DS7 Crossback дуже легко набирає високу швидкість і так само легко її тримає. Тому кілька разів я непомітно для себе навіть добирався до позначки 200 км/год, при тому що максимальна швидкість у нього – 218 кілометрів на годину.

За відчуттями розгін з місця не такий вже й блискавичний, бо до сотні Crossback розганяється за 9,4 секунди, але при цьому більше вражає саме еластичність, тобто те, наскільки легко він набирає темп з 80 чи навіть 120 кілометрів на годину. DS виходить на обгони, без проблем "ковтаючи" по дві-три фури за раз. Шумоізоляція салону якісна, тому на трасі всередині тихо. Єдине, що на "верхах" дизель здається трохи гучним, проте він з легкістю компенсує цей недолік екстремальною економічністю. Бо навіть в динамічному стилі їзди великий позашляховик не "вистрибує" вище позначки 7 літрів, при тому, що в характеристиках вказані ще менші цифри – 5,6 л/100 км в міському режимі і 4,4 л/100 км – за межами мегаполісів.

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Характер за настроєм

Зрозуміло, що в залежності від настрою водія і дорожніх умов, можна змінювати характер кросовера. Є спортивне і комфортне налаштування. І навіть кілька позашляхових режимів: "Сніг", "Багнюка", "Пісок". Але я все таки вважаю, що цю машину створювали для асфальтових доріг і це підкреслює режим "Спорт", який обирається кнопкою на центральній консолі. В звучанні дизеля одразу з’являються спортивне гарчання. Кермо наливається опором, але зворотного зв’язку все одно трохи бракує. Автоматична коробка передач починає швидше реагувати на зміни положення педалі газу, а це дає більше можливостей для темпераментної їзди.

Втім, така манера їзди не дуже личить машині для високопосадовців. Так само, як і для сім'ї. Більш гармонічно DS7 Crossback сприймається саме в комфортному режимі. Головне – підвіска починає розкриватися інакше. Ззаду тут багатоважільна підвіска, тому їде президентський кросовер поважно і слухняно. Завдяки м’якій підвісці з довгими ходами цей кросовер сприймається комфортнішим, ніж більшість конкурентів. Фішка в тому, що в DS7 є камера, яка на відстані 5 метрів перед авто сканує дорогу і готує підвіску з її адаптивними амортизаторами до ямок попереду. Це дає новий рівень відчуттів. Автомобіль непогано фільтрує більшість довгих нерівностей, наприклад хвилі, чи якісь невиражені горбочки, але великі українські ямки все-таки стають для нього несподіванкою. Проте це я готовий списати на великі 20-дюймові диски.

Не видно іншим, тільки не тобі

Ну і на десерт у DS7 Crossback є ще одна цікава функція – інфрачервона камера нічного бачення, яка сканує дорогу на відстані до 100 метрів і виводить картинку на панель приладів. Тобто ти все бачиш, що відбувається вночі на дорозі, навіть якщо тебе засліплюють, чи їдеш в повному тумані. Електроніка виділяє жовтими контуром пішоходів чи тварин, а це виводить DS7 Crossback на новий рівень з точки зору безпеки.

Її забезпечують також системи автоматичного гальмування та слідкування за розміткою і 8 подушок безпеки. Звичайно, тут маса систем для комфорту водія і пасажирів – у DS7 наявні система доступу без ключа, відмикання багажника "без рук", двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, підігрів на вентиляція передніх крісел, панорамний дах, бездротова зарядка для смартфонів, система напівавтономного руху в заторах, адаптивний круїз-контроль і система автоматичного паркування.

Але зазираючи в прайс-лист, розумієш, що новий європейський преміальний кросовер має досить демократичну для свого сегменту ціну. DS7 Crossback вже у стартовій комплектації має величезний набір опцій, досконалу якість виконання салону та авангардний дизайн. Можливо, імпортер таким чином хоче привабити нових покупців на старті продажів. І ті з українців, які ризикнуть стати першими покупцями, будуть не лише привертати увагу оточуючих, а ще й отримають особливе ставлення в автосалонах, на сервісі й екслюзивну програму лояльності. Але головне – вони долучаться до нового преміального бренду DS, який вже найближчим часом може стати в один ряд з такими символами паризької розкоші, як Lois Vuitton, Chanel, Hermes чи Cartier.

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Автор: Cергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков